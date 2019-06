Tempête Miguel : Météo France place huit départements de l'Ouest en vigilance orange aux vents pour la journée de demain

Il s'agit de la Charente-Maritime, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne.

La tempête Miguel arrive sur l'ouest de la France. Météo France a placé, jeudi 6 juin, huit départements français en vigilance orange pour fortes rafales de vent pour la journée de vendredi, de 8 heures à 19 heures. Les départements concernés sont la Charente-Maritime, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne.

Les prévisionnistes s'attendent à des rafales maximales de 110 à 120 km/h sur le littoral, de 100 à 110 km/h dans l'intérieur des terres. La tempête "Miguel " va d'abord remonter sur le sud de la Bretagne. Le vent devrait se renforcer sur la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et la Vendée. Les fortes rafales gagneront ensuite le Poitou et les départements des Pays-de-la-Loire et du Centre.