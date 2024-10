Tempête Kirk : des dégâts majeurs dans le nord de la France

Mercredi 9 octobre était marqué par le passage de la tempête Kirk sur le nord de la France. Plusieurs communes en ont fait les frais.

Un mur de nuages noirs est la trace de la tempête Kirk sur la côte atlantique. De Biarritz à Royan, les rafales et la pluie s’abattent sur les habitants. À Noirmoutier, tout l’après-midi, une riveraine a lutté pour sauver sa maison mais tout s’est passé trop vite. Installée depuis 37 ans, elle n’avait jamais vu cela. Dans les rues de l’île, des voitures noyées doivent être remorquées. Une institutrice s’est retrouvée piégée. La préfecture annonce 50 centimètres d’eau et les déplacements sont déconseillés jusqu’à nouvel ordre. Un établissement périscolaire a dû être évacué.

Des inondations récurrentes

Une précaution car la commune de Saint-Viaud (Loire-Atlantique) a déjà dû être évacuée en 2018. Le cauchemar se répète six ans plus tard pour une habitante. À cause des chutes d’arbres, des routes ont été bloquées et des pylônes électriques détruits. Dans les Pyrénées-Atlantiques à Bayonne, le trafic des TER a été suspendu sur plusieurs axes.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.