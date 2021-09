Météo : quatre départements du Sud-Ouest de nouveau placés en vigilance orange pour pluie-inondation et orages

Prudence dans le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Gers et l'Ariège. Ces quatre départements du Sud-Ouest sont placés, jeudi 9 septembre, en vigilance orange pour des risques d'orages et de pluie et inondations par Météo France. La mesure de suivi concerne les départements d'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Elle vaut jusqu'à 2 heures du matin, vendredi.

Selon le dernier bulletin "quelques chutes de grêle et des rafales de vent atteignant 60 à 80 km/h sont également possibles localement." En fin de soirée, "les orages se décalent vers l'Est et ne concernent plus que la Haute-Garonne et l'Ariège, puis ils évacuent totalement la région en milieu de nuit."

Mercredi, 32 départements avaient été classés en vigilance orange, de l'Occitanie à l'Ile-de-France en raison d'importants fronts orageux qui ont notamment occasionné de très importantes précipitations à Agen (Lot-et-Garonne)où il est tombé l'équivalent de deux mois de pluies en trois heures.