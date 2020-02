Quatre départements du littoral du nord de la France placés en vigilance orange à partir de jeudi matin, pour des vents violents et de fortes vagues

Le phénomène météorologique doit débuter jeudi à 8 heures du matin.

A peine remis du passage de la tempête Ciara, le littoral de Normandie et des Hauts-de-France va à nouveau faire face à des intempéries. Météo France a annoncé, mercredi 12 février, le placement de quatre départements – la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime et la Somme – en vigilance orange. Celle-ci débutera jeudi à 8 heures du matin, et doit durer jusqu'à 16 heures.

Une tempête de courte durée

Dans le détail, trois de ces départements sont concernés par un risque de fortes vagues (la Manche, la Seine-Maritime et la Somme), et deux par un risque de vents violents (la Manche et le Calvados).

Cette alerte est liée au passage de la tempête hivernale Inès, explique Météo France. Celle-ci s'annonce "de courte durée", mais s'accompagnera de vents "suffisamment violents pour occasionner des dégâts significatifs". L'institut annonce également de "très fortes vagues" conjuguées à un niveau de la mer "particulièrement élevé" à cause des grandes marées, une situation qui "nécessite une attention toute particulière" sur les côtes.