Pakistan : des intempéries ravagent le pays

Des intempéries ravagent actuellement le Pakistan. Les images sont impressionnantes. Un hôtel s’est écroulé sous le poids des eaux. Les pluies diluviennes ont déjà fait 900 victimes. Au total, ce sont plus de 30 millions de Pakistanais qui ont été touchées par les intempéries. "Je ne peux aller nulle part ailleurs. J’ai perdu mes petits-enfants dans une inondation et certains sont toujours portés disparus. Je suis très vieille et très inquiète pour mes petits-enfants", témoigne une Pakistanaise.



Les secouristes dans l’urgence

Pour venir en aide aux Pakistanais, des milliers de secouristes sont sur le qui-vive. Pour l’heure, 200 000 logements ont d’ores et déjà été détruits. Des campements jonchent le bord des routes afin de loger les personnes qui ont vu leur maison être démolie. Des habitants implorent Dieu pour leur venir en aide. Les cultures sont également endommagées par les intempéries. L’ONU a promis de verser 3 millions de dollars pour venir en aide au Pakistan.