Pakistan : rencontre avec les Mohanas, le "peuple oiseau"

La légende raconte qu’ils sont les descendants de Noé, qui sauva l’humanité du déluge grâce à son arche. Dans le sud du Pakistan, les Mohanas sont les héritiers de l'une des plus anciennes civilisations au monde. Leur origine remonte à l’Antiquité. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’une poignée à vivre et travailler sur le lac. Excellents bateliers, les Mohanas cuisinent, mangent et dorment à bord de leur bateau. Le lac constitue leur maison.



Capturer des oiseaux

Quand ils ne pêchent pas, les Mohanas perpétuent une tradition unique au monde : ils élèvent des cormorans, dressés pour les aider à capturer des oiseaux migrateurs. Shah Ali Mohana est l’un des meilleurs chasseurs du lac. Il nage en silence vers ses proies. Le cormoran sert de leurre. Les prises seront revendues dans les marchés. Surnommés "le peuple oiseau", les Mohanas sont les descendants de la vallée de l’Indus.