Ouragans : huit morts au Mexique, les États-Unis menacés à leur tour

La tempête Henry et l'ouragan Grace menacent l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, dimanche 22 août. Au Mexique, l'ouragan, qui a perdu de sa puissance, a fait au moins huit morts. Aux États-Unis, d'importantes inondations sont attendues à cause de la tempête.

L'ouragan Henry se rapproche de New York, et toute la côte Est des États-Unis est en alerte maximale. À Central Park, où avait lieu un concert, les spectateurs ont été surpris par l'annonce qui a interrompu le spectacle : "Attention, merci de rejoindre les issues de secours les plus proches le plus calmement et rapidement possible". Les participants ne réalisaient pas encore la dangerosité de la situation. "Pour l'instant ça paraît calme, avant la tempête, mais il ne faut pas se tromper sur la gravité de la situation", a déclaré Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York.

Huit morts au Mexique

Les premières pluies ont commencé à tomber. D'importantes inondations ont déjà été observées dans le New Jersey (États-Unis). Par précaution, certains habitants font des provisions dans les supermarchés. La tempête devrait atteindre la côte en début d'après-midi, dimanche 22 août. Au même moment au Mexique, un autre ouragan provoque des inondations et des glissements de terrain. Certains habitants ont pu être sauvés in extremis par les secours. L'ouragan Grace a fait au moins huit morts ; il est désormais rétrogradé en tempête.