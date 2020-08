Ouragan Laura : une première victime en Louisiane

L'ouragan Laura a causé le chaos dans le sud des États-Unis. En Louisiane, il a causé la mort d'une fillette de 14 ans, tuée par la chute d'un arbre. D'intensité 4 sur une échelle de 5, l'ouragan Laura a également provoqué un incendie dans une usine de produits chimiques. Les pluies torrentielles ont provoqué une montée des eaux qui a surpris les habitants. "On a perdu l'électricité vers 2h30 du matin, on a vu que tout le quartier était inondé, je n'ai pas pu dormir", témoigne un sinistré.

1,5 million de sinistrés

Dans la nuit de mercredi 26 août à jeudi 27 août, des vents à plus de 200 km/h ont frappé la Louisiane et le Texas. Plus d'un million et demi de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer, une situation compliquée en raison de la Covid-19. Des milliers d'hôtels ont été réquisitionnés dans la région pour faciliter leur prise en charge. Les météorologues continuent de mettre en garde contre les risques d'inondations. Rétrogradé en catégorie 1, l'ouragan Laura devrait toucher l'Arkansas dans les prochaines heures.

