"Vous n'avez que quelques heures pour vous préparer et évacuer" : passé en catégorie 4, l'ouragan Laura menace la Louisiane et le Texas

Ils se barricadent ou évacuent. Les habitants de la Louisiane et du sud du Texas se préparaient, mercredi 26 août, à affronter l'ouragan Laura, qui s'est renforcé en catégorie 4, sur une échelle qui en compte 5. Il est considéré par les météorologues comme "extrêmement dangereux", a annoncé le Centre national des ouragans.

Charriant des vents soufflant jusqu'à 220 km/h, il menace désormais les côtes américaines du golfe du Mexique "d'une montée des eaux potentiellement catastrophique, des vents extrêmes ainsi que des crues soudaines", alerte le centre dans son dernier bulletin. Laura pourrait toucher terre dès ce mercredi soir.

L'ouragan était au matin à 450 km au sud de la ville côtière de Lake Charles, connue pour ses grands centres de raffinage de pétrole et menacée d'inondations. Ses habitants ont embarqué à bord de bus après avoir reçu un ordre d'évacuation obligatoire.

"Vous n'avez que quelques heures pour vous préparer et évacuer", a prévenu mercredi sur Twitter le gouverneur de Louisiane John Bel Edwards, dont l'Etat reste traumatisé par Katrina, un ouragan de catégorie 5, la plus élevée, qui avait inondé 80% de la ville de La Nouvelle-Orléans et fait un millier de morts, il y a quinze ans presque jour pour jour. "Où que vous soyez à midi, c'est là que vous devrez affronter la tempête", a-t-il indiqué.

