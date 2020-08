DIRECT Etats-Unis : L'ouragan Laura a atteint les côtes de l'Etat de Louisiane

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #OURAGAN

L'ouragan Laura a atteint il y a une heure les côtes de la Louisiane et du Texas. Approchant de la catégorie 5, la plus puissante, il est considéré comme extrêmement dangereux. Plus de 600 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer.



: Rappelons qu'avant de frapper les Etats-Unis, Laura a touché les Caraïbes et provoqué d'importantes inondations en Haïti et en République dominicaine entraînant la mort de 25 personnes. Mais il a gagné en puissance depuis.

: Voici quelques images d'Abbeville, en Louisiane, à quelques heures de l'arrivée de l'ouragan Laura.















: Au total, 620 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer avant l'arrivée de l'ouragan Laura, en Louisiane et au Texas. "L'ouragan Laura est très dangereux et s'intensifie rapidement. Ecoutez les responsables locaux. Nous sommes avec vous !", a tweeté Donald Trump.

: "Imaginer qu'un mur d'eau de la hauteur de deux étages arrive sur la côte est difficile à concevoir, mais c'est ce qui va se passer", a prévenu un météorologiste du Service national de météorologie américain lors d'une conférence de presse. Il a décrit la montée des eaux comme "n'offrant aucune chance de survie", un terme "que je n'ai jamais utilisé auparavant".

: S'il garde cette puissance en abordant les côtes, l'ouragan Laura s'inscrira parmi les 13 tempêtes les plus fortes ayant frappé les Etats-Unis. Il ne se dirige pas directement vers La Nouvelle-Orléans, dévastée il y a 15 ans par l'ouragan Katrina, mais vers Port Arthur, ville de 54 000 habitants proche du Texas. Une zone marécageuse particulièrement propice aux inondations, expliquent les experts.

: Laura, qui devrait également toucher l'Etat voisin du Texas, approche de la catégorie 5, la plus haute sur l'échelle d'intensité. Il charrie des vents soufflant jusqu'à 240 km/h, et pourrait provoquer une montée des eaux "mortelle" et potentiellement "catastrophique", ainsi que des "crues soudaines", a alerté le Centre national des ouragans.









: L'ouragan Laura a atteint les côtes de l'Etat de Louisiane, annonce le service météo américain.

Aux Etats-Unis, l'ouragan Laura s'apprête à frapper la Louisiane et le Texas. Approchant de la catégorie 5, la plus importante, il est considéré comme extrêmement dangereux par les météorologues.





• Des matchs de basket, de baseball et de tennis ont été boycottés cette nuit en signe de colère au sujet de la situation à Kenosha, où deux personnes qui manifestaient au sujet de la grave blessure de Jacob Blake ont été abattues par un tireur la nuit dernière.









#CORONAVIRUS Port et gratuité du masque, rentrée scolaire, plan de relance... Voici ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex hier, et les principaux points du discours de rentrée du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.





#FOOT L'OL s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions féminine, l'emportant 1-0 face au PSG à Bilbao. Les Lyonnaises affronteront Wolfsburg en finale dimanche.