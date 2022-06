Orages : l'Ardèche, l'Aveyron, la Drôme, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et le Tarn placés en vigilance orange

Il va falloir rester prudent dans le sud-ouest et les Alpes. Météo France place en vigilance orange pour des risques d'orages, sept départements (Ardèche, Aveyron, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Tarn) vendredi 24 juin. Les orages "parfois violents" arrivent par le sud-ouest et balaient les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère et des Savoies "entre le milieu de matinée et le milieu d'après-midi", précise Météo France dans son bulletin.

Le prévisionniste précise que le passage orageux "devrait être relativement bref mais intense, caractérisé par des rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h, des chutes de grêle localement et de fortes intensités de précipitation".