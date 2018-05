Orages : cinq départements du nord-est de la France placés en vigilance orange

Il s'agit de la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges.

Les orages sont (déjà) de retour. Météo France a placé, jeudi 31 mai, cinq départements du nord-est de la France en vigilance orange aux orages. Il s'agit de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges.

"Le temps est chaud et lourd cet après-midi avec déjà des averses orageuses possibles aux abords du massif des Vosges, averses qui prendront de l'ampleur au fil des heures", précise l'organisme. "Cette nuit, une zone très orageuse traversera les départements placés en vigilance orange, du sud vers le nord entre 22 h et 4 h environ, pour ensuite s'évacuer vers la Sarre allemande et le Palatinat."

Concernant l'évolution de la situation, Météo France annonce que "les orages occasionneront de fortes précipitations, pouvant atteindre 20 à 40mm en moins d'une heure et 40 à 60mm en trois heures". Ces orages "seront accompagnés d'une forte activité électrique et présenteront un risque de grêle".