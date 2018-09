Nigéria : inondations meurtrières

Le déluge est arrivé dans la région de Lokoja, au Nigéria. Le niveau de l'eau continue inexorablement de monter. La ville de 200 000 habitants est noyée sous plus de 11 mètres d'eau, se rapprochant du niveau des crues historiques et dévastatrices de 2012 au Nigéria. Les fortes pluies de ces dernières semaines ont fait déborder les fleuves Niger et Bénoué. La saison des pluies va de mai à septembre.

Deux millions de sinistrés

Les régions du centre et du sud du pays sont les plus touchées. Cent personnes au moins ont péri dans dix États. Deux millions d'autres ont perdu leur maison. L'état de catastrophe nationale a été déclaré dans quatre États. Le gouvernement a débloqué une aide d'urgence de plus de sept millions d'euros pour acheminer vivres et médicaments aux sinistrés.

