Météo : le Gard et l'Hérault placés en vigilance orange pour orages, pluie et inondation

Météo France a placé les départements du Gard et de l'Hérault en vigilance orange pour orages, pluie et inondation, samedi 7 novembre, du fait de "l'intensité des orages et la quantité attendue des précipitations sur une période relativement brève".

L'organisme de prévisions fait état d'une "dégradation pluvio-orageuse sur le Languedoc-Roussillon, s'intensifiant sur les plaines et le littoral de l'Hérault et du Gard en cours de nuit prochaine". Un "vent fort sur Pyrénées, sud du Massif central et dans le domaine de l’Autan" est également attendu.

Des pluies "s'intensifieront dans la journée, notamment sur les Pyrénées, le pourtour du Golfe du Lion et une partie sud-est du Massif Central, et se mêleront d'orages", prévient Météo France. "La nuit prochaine, de samedi à dimanche, sur le littoral et la plaine de l'Hérault et du Gard, vont se former des orages forts qui pourront être durables et très peu mobiles. Sous ces orages stationnaires, les intensités de pluie seront élevées et les quantités de pluie prévues pourront atteindre 150 à 200 mm en très peu de temps", ajoute l'organisme.

Météo France prévoit une amélioration de cet épisode pluvieux dès dimanche matin.