Dans un ciel qui s'assombrit de plus en plus au fil des heures, la tempête Aurore gagne les côtes bretonnes. Des vagues de plusieurs mètres frappent ce soir le Finistère. Dans certains villages, la houle submerge la jetée et les bateaux de pêche tanguent. En Bretagne, les pompiers ont déjà procédé à plus de 150 interventions pour des chutes d'arbres, des caves inondées et de toitures endommagées. Pour la nuit à venir, celle du 20 octobre, neuf départements du nord-ouest de la France sont placés en vigilance orange.

Des habitants de Quiberon admirent la mer qui se déchaîne

À Quiberon, dans le Morbihan, ils sont encore une dizaine face à l'océan pour admirer le spectacle. Ils profitent des derniers moments avant que la tempête ne soit trop menaçante. "On attend du 130 km/h, mais on connaît le danger lorsqu'on habite en bord de mer depuis tant d'années", raconte une habitante de Quiberon.