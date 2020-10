Météo : la tempête Alex va s'abattre, jeudi 1er octobre, sur la Bretagne

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La tempête Alex devrait frapper, jeudi 1er octobre, le littoral atlantique et plus particulièrement la région Bretagne, note France 2. Ainsi, 5 départements ont été placés en vigilance orange. Sont notamment craints des inondations et des vents pouvant atteindre 150 kilomètres à l’heure. À Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), dès le matin, les pêcheurs et aussi les plaisanciers anticipent tous le déluge attendu et prennent leurs dispositions.

Des précautions à prendre

"Il faut vérifier toutes les amarres et vérifier que les voiles ne risquent pas de s’ouvrir avec le vent", témoigne Jean-Yves Evennou, un plaisancier. Face à l’absence de certains propriétaires, les équipes du port se chargent du déplacement des bateaux pour les mettre en lieu sûr. Toute la nuit, la capitainerie va faire preuve de la plus haute vigilance et suivre l’évolution de la tempête en temps réel.

