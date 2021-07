Météo : fin de la vigilance orange dans le Rhône et l'Ain

L'alerte est terminée. Météo France a levé mardi 6 juillet en fin de journée la vigilance orange pluie-inondation sur les départements du Rhône et de l'Ain. La pluie est tombée "avec des intensités parfois remarquables sur l'est lyonnais", précise Météo-France, qui a relevé près de 50 millimètres de précipitations en 3 heures à Reventin, ville de l'Isère proche du Rhône. 27 mm de pluie sont tombés en 3 heures à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et 21 mm à Ambérieu (Ain).

Météo-France craignait dans les deux départements des cumuls de précipitations correspondant "à ce qui tombe habituellement en trois semaines à un mois pendant un mois de juillet". Dans une moindre mesure, les départements limitrophes étaient également concernés par ces précipitations conséquentes, en particulier la Loire et l'Isère. L'Isère, la Drôme et les Savoies restent en vigilance jaune pour quelques heures encore.

Les autorités avaient invité les habitants à limiter leurs déplacements et rappelé aux automobilistes de ne pas s'engager sur les routes immergées. En fin d'après-midi, les pompiers du Rhône dénombraient une vingtaine d'interventions pour des inondations de caves ou de sous-sols dans le secteur de Condrieu, au sud du département. Ceux de l'Isère sont intervenus sur une quarantaine d'inondations sans gravité du côté de Vienne.