Météo : le Rhône et l'Ain placés en vigilance orange pour pluie-inondation

De fortes pluies qui pourraient provoquer des inondations. Le Rhône et l'Ain sont placés en vigilance orange, mardi 6 juillet, par Météo France. Une perturbation pluvio-orageuse entre l'est du Massif central et le Jura va rester plus ou moins stationnaire dans l'après-midi, "avec un risque de précipitations modérées à fortes", souligne l'institut de prévisions.

Une zone située du sud du département du Rhône à l'ouest du Jura est particulièrement concernée, entre la mi-journée et la fin d'après-midi de mardi. Quelque 60 à 80 mm de précipitations, localement un peu plus, sont attendues en quelques heures. Ces cumuls correspondent à ce qui tombe habituellement en moins d'un mois pour juillet.

Les départements limitrophes de la Loire et de l'Isère seront également touchés, dans une moindre mesure, par cette perturbation. En revanche, le nord du département du Rhône et le nord-ouest de l'Ain (les secteurs de Villefranche-sur-Saône et de Macon), resteront en marge des plus forts cumuls de pluie. La perturbation doit se décaler en soirée vers l'est, avec des précipitations encore localement fortes sur les préalpes.