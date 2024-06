Crues en Mayenne : la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sera activée "mi-juillet" pour les communes touchées

En visite à Craon, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a décrit une situation "exceptionnelle". "On a battu les records des crues historiques", a-t-il déclaré.

Les départements de la Mayenne et du Maine-et-Loire ont un temps été placés en vigilance rouge aux crues, avec une montée historique de l'Oudon à Craon (Mayenne). Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s'est rendu sur place, vendredi 21 juin. Après avoir rencontré les sinistrés et les services de secours, puis visité les zones affectées, il a annoncé le lancement de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, "qui permettra d'accompagner les sinistrés". Elle sera déclenchée et précisée "dès la mi-juillet", a-t-il précisé.

À la demande du Président de la République et du Premier ministre, je suis ce matin en Mayenne aux côtés des habitants sinistrés, des forces de sécurité et des élus locaux qui font face à des crues inédites. pic.twitter.com/QcTZCot9Vn — Christophe Béchu (@ChristopheBechu) June 21, 2024

"En l'espace de quatre heures, il est tombé l'équivalent de 135 litres d'eau par mètre carré, soit l'équivalent de ce qui tombe en quatre mois", a alerté Christophe Béchu, évoquant une situation "exceptionnelle". "On a battu les records des crues historiques, avec un niveau de l'Oudon qui est monté jusqu'à 3,24 m. (...) On est dans le cadre d'une crue quasi centennale." Le ministre a également exprimé son soutien aux sinistrés et "remercié" les services de secours.

Il a tenu à passer "un message de vigilance". "Ce qui s'est passé ici, c'est la conjonction de deux facteurs : des pluies très intenses sur une période de temps très courte, mais sur des sols gorgés d'eau", a décrit Christophe Béchu. Or, "sur les trois quarts du pays, on a des sols gorgés d'eau", a-t-il continué, alertant donc sur de possibles inondations après "des épisodes de ce type" dans des "territoires qui n'en ont pas l'habitude".