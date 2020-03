Météo : les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime rejoignent la Gironde, trois départements placés en vigilance orange pour risques d'inondations

"En période de grandes marées, sont attendus des débordements dans les estuaires, en particulier celui de la Seine et sur la confluence Garonne Dordogne et un épisode de vagues submersions sur la Manche", écrit Météo France, lundi, dans son bulletin de 16 heures.

Météo France a étendu, lundi 9 mars, sa vigilance orange pour risque d'inondations à l'Eure et la Seine-Maritime. Ces deux départements rejoignent la Gironde. "En période de grandes marées, sont attendus des débordements dans les estuaires, en particulier celui de la Seine et sur la confluence Garonne Dordogne et un épisode de vagues submersions sur la Manche", écrit le prévisionniste, lundi, dans son bulletin de 16 heures.

"Soyez prudents, renseignez-vous avant d'entreprendre un déplacement et respectez les déviations mises en place", a prévenu le ministère de l'Intérieur sur Twitter. "Surveillez la montée des eaux, limitez vos déplacements et mettez-vous à l'abri, ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés", poursuit le ministère.