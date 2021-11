Le Pas-de-Calais en vigilance orange en raison de crues, onze départements toujours en alerte pour neige et verglas

Vigilance pour les habitants du Pas-de-Calais. Le département est classé en alerte orange crues depuis 10 heures, dimanche 28 novembre, après les intempéries de la nuit qui ont notamment entraîné des crues des rivières Lys, Lawe et Clarence. Météo France maintient par ailleurs sa vigilance orange neige et verglas activée samedi après-midi pour 11 départements situés dans le Massif central, les Alpes et les Pyrénées. Il s'agit de la Creuse, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne.