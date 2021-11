Neige et verglas : 11 départements placés en vigilance orange dans le Massif central, les Alpes et les Pyrénées

Il s'agit de la Creuse, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne.

Des chutes de neige importantes attendues. Onze départements sont placés en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas à partir de samedi 27 novembre, en début de soirée, annonce Météo France. Il s'agit de la Creuse, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège et la Haute-Garonne.