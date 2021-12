Le Nord et le Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange aux inondations, mais la décrue est amorcée

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais restent en vigilance orange "crues" jusqu'à mercredi 1er décembre dans l'après-midi, mais la décrue de la rivière Lys s'est amorcée. "Le bassin Lys Plaine reste en vigilance orange compte tenu des niveaux d'eau qui se sont stabilisés à un niveau élevé, a indiqué la préfecture du Nord. [Mais] les pluies annoncées au cours de la nuit par Météo France ne devraient pas entraver l'amorce de décrue observée à l'amont de la Lys." Les pompiers du service d'incendie et de secours (Sdis) du Nord ont précisé que la décrue est "très lente" dans la commune de Saint-Venant, entre Saint-Omer et Béthune.

Une octogénaire morte dans le Nord

Routes départementales coupées, passage à niveau submergé, maisons inondées... Depuis dimanche, les deux départements ont connu de fortes perturbations liées à un important épisode pluvieux. En trois jours, les pompiers du Nord ont procédé à 103 interventions liées à ces intempéries et mis 171 personnes à l'abri. Le Sdis du Pas-de-Calais a, lui, effectué 177 interventions entre dimanche et lundi. Une octogénaire a été découverte morte dans sa cave inondée, à Borre (Nord), lundi 29 novembre. Selon la gendarmerie, cette dame, "sujette à malaise, aurait fait une chute dans l'escalier" et se serait ensuite noyée. L'eau était montée à une hauteur de 80 cm dans sa cave.