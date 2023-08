Italie : Bardonecchia dévasté par un tsunami de boue

Une crue torrentielle la nuit dernière a fait des ravages dans les Alpes italiennes, non loin de la frontière. La ville de Bardonecchia s’est retrouvée coupée du monde. Une centaine d’habitants et de touristes a dû être relogée.

Hier soir les habitants de Bardonnechia ont vu leur rivière enfler. Le grondement des flots se fait de plus en plus fort. Et soudain, un tsunami de boue et de pierre s’abat sur les quais. Les habitants commencent à courir vers les hauteurs. "La rivière était hors de son lit", avoue une habitante. La puissance des flots auxquels s’ajoutent des tonnes de rochers emporte tout. Pour les voitures garées sur les berges, il est trop tard.

Des touristes priés de reporter leur séjour

Au petit jour, les images témoignent de la dévastation. Tout ce qui se trouvait dans le lit de la rivière a été emporté. Des routes, des ponts ont été fragilisés. Mais personne n’a été blessé. Toute la journée, les grues ont nettoyé les berges pour éviter que des obstacles se forment à nouveau. Les autorités locales appellent les touristes à reporter leur séjour. Les élus craignent également la fin du mois d’août.