Islande : une éruption volcanique menace une ville de destruction

Durée de la vidéo : 1 min

À Grindavik, en Islande, les 4 000 habitants ont dû être évacués durant le week-end du samedi 11 novembre, alors qu'une éruption volcanique menace de détruire la ville. La catastrophe pourrait subvenir à tout moment.

En Islande, là où le trafic routier passait encore trois jours plus tôt, une fissure béante est visible, lundi 13 novembre. Elle s'agrandit presque à vue d'œil. Des fumées sortent du bitume et s'échappent d'entre les pavés dans un village coupé en deux. "On peut voir la faille qui s'ouvre. Ces trous s'agrandissent horizontalement et verticalement", explique Gregory Paul de Pascale, professeur en géologie à l'Université d'Islande.

Une faille de 15 km

Pendant que Grindavik (Islande) se déforme sous la pression du magma, les autorités permettent aux 4 000 habitants, évacués à la hâte durant le week-end, de revenir chercher des affaires lundi. "Je n'y croyais pas quand je suis partie. J'ai juste pris un petit sac, mais c'était beaucoup plus sérieux que je ne pensais", assure une habitante. La probabilité d'une éruption est forte, mais il est impossible de prédire quand elle pourrait se produire le long de cette faille de 15 km dans le sud-ouest de l'Islande.