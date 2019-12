Intempéries : la Corse à son tour placée en vigilance orange vent violent

Au total, 16 départements, situés principalement dans le Sud-Ouest, sont en alerte orange ce vendredi, pour vent violent, pluie-inondation ou vague submersion.

L'alerte s'étend à la Corse. Météo France a placé, vendredi 13 décembre, les deux départements de l'île, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, en alerte orange aux vents violents. Des rafales de vent jusqu'à 130 km/h sont attendus à Porto Vecchio, et jusqu'à 150 km/h sur le Cap corse. Le phénomène, en cours, doit prendre fin samedi à 15 heures.

La Corse rejoint ainsi les 14 départements du Sud-Ouest déjà placés en vigilance orange, pour le même motif. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des Landes, de la Gironde, de la Charente-Maritime, de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Par ailleurs, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarn sont placés en vigilance orange pluie-inondation. Les Landes, la Gironde et le Gers sont en vigilance orange inondations. Les départements littoraux que sont Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime sont également placés en alerte orange vagues submersion.