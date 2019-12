Intempéries : la Charente-Maritime et l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange inondation et crues, les Savoies pour le risque d'avalanches

L'activité avalancheuse attendue au cours des prochaines 24 heures est observée en moyenne deux à trois fois par an. Le risque est fort, niveau 4 sur 5, sur l'ensemble des massifs de Savoie et de Haute-Savoie.

Quatre départements en alerte de part et d'autre de l'Hexagone. La Charente-Maritime et l'Ille-et-Vilaine sont vigilance orange "inondation", mardi 24 décembre. Certains cours d'eau de ces deux départements sont également en vigilance orange pour le risque de crues. "Des débordements sont localement observés" en Charente et "une nouvelle dégradation pluvieuse aborde la Bretagne", indique Vigicrues. "Elle donnera quelques averses sur le bassin de la Vilaine médiane. La décrue à peine amorcée sur ce tronçon sera lente, mais les niveaux restent très élevés", précise le bulletin.

Dans les Alpes du Nord, la Savoie et la Haute Savoie sont en vigilance orange pour avalanches. "La couche de neige récente est très épaisse en altitude (dès 1800 m et localement plus bas) : 50 à 70 cm et jusqu’à un mètre dans le massif du Mont-Blanc.

De très nombreuses avalanches, dont certaines de grande ampleur, ont déjà été reportées depuis dimanche après-midi", indique Météo France, qui précise que le risque d'avalanche est fort, de niveau 4 sur 5.

"Certaines avalanches pourront toucher les quelques secteurs routiers habituellement exposés dans ces deux départements (principalement dans les massifs de Haute-Tarentaise, Haute-Maurienne, Vanoise et Mont-Blanc)", précise le service de météo.