Intempéries en Italie : lourd bilan humain et matériel

1m56 : un record. L'"acqua alta" dû aux intempéries a noyé la place Saint-Marc et les rues de Venise (Italie). Quelques touristes tentent tout de même d'accéder à la basilique, en vain. Devant les grands hôtels, les porteurs essaient de rester à leur poste de travail. Les touristes n'ont pas renoncé à sortir, mais leur progression est plus lente. Quelques commerces ont rouvert leurs portes, comme cette pizzeria. Les pieds dans l'eau, clients et serveurs ne semblent pas perturbés outre mesure.

Le port de Gênes méconnaissable

Image plus dramatique, dans le port de Gênes, des dizaines de bateaux détruits, entassés les uns sur les autres. Certains sont propulsés sur la rive. Durant toute la nuit du lundi 29 octobre au mardi 30 octobre, le vent a soufflé en rafale avec des pointes à 180 kilomètres par heure. Alors aujourd'hui à Rome et sa banlieue, de nombreux arbres bloquent la rue et les dégâts sont impressionnants. Ce soir, le bilan des intempéries en Italie est de onze morts.

