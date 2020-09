Intempéries dans le Gard : "Malheureusement, nous attendons une deuxième vague qui devrait toucher tout le département", prévient le préfet

Le département est en vigilance rouge pour pluie-inondation et crues.

Le département du Gard est placé en alerte rouge samedi 19 septembre en raison des violentes intempéries. Deux secteurs sont particulièrement touchés : la Vallée Borgne (Saint-Jean-du-Gard/Anduze) et Valleraugue/Le Vigan. "Malheureusement, nous attendons une deuxième vague qui devrait toucher cette fois-ci tout le département", prévient Didier Lauga, préfet du Gard, sur France Bleu Gard Lozère.

Il y a des zones qui sont déjà en grande difficulté depuis ce matin, toute la zone très montagneuse, "avec comme épicentre la petite commune de Valleraugue", alimentée par des cours d'eau. "Il y a eu un niveau d'eau considérable, on parle de plus de 500 millimètres d'eau, explique le préfet. On n'est pas loin du record. On est au niveau des crues de 2014. Mais on attend une deuxième vague et je ne sais pas à quel niveau nous finirons. En tout cas, un niveau sans doute très élevé." Pour le moment, les communications restent difficiles, avec des routes coupées, et le réseau téléphonique qui est perturbé.

Un appel à l'extrême prudence

Le préfet du Gard invite les habitants du département à respecter les mesures de prudence, surtout les nouveaux arrivés. "Je m'informe, je ne prends pas ma voiture (il y a eu un certain nombre de morts dans les années précédentes, des gens qui ont pris leur voiture et qui ont été emportés par les eaux), je me soucie des personnes proches dans la mesure du possible, je m'éloigne des cours d'eau, je ne sors pas, je ne descends pas dans les sous-sols (au contraire essayer d'être à l'étage), et je ne m'engage ni en voiture ni à pied sur un pont submersible", recommande Didier Lauga.