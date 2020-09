DIRECT. Météo : le Gard placé en vigilance rouge pour pluie-inondation et crues

#LIBAN L'armée libanaise affirme avoir achevé les opérations de balayage et d'évaluation des dégâts dans les quartiers de Beyrouth dévastés par l'explosion au port début août, et a recensé 85.744 "unités" endommagées, y compris des maisons, des hôpitaux et des écoles. L'explosion tragique survenue le 4 août au port de la capitale libanaise a fait plus de 190 morts et 6 500 blessés et a laissé 300 000 personnes sans logis.