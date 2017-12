VIDEO. Tempête Bruno : "Ce n'est pas souvent qu'on voit ça", témoignent des habitants

Le vent a été violent sur dans le sud-ouest de la rance dans la nuit du 26 au 27 décembre. On a pu constater une tempête de sable à Biscarosse (Landes) ce 27 décembre. Les rafales atteignent plus de 110 km/h et la mer est déchaînée. Le paysage spectaculaire est fascinant à contempler, même si cela reste plutôt périlleux.

Difficile de lutter contre les bourrasques

Malgré la force du vent, certains s'aventurent sur les plages. Il est difficile de lutter contre les bourrasques, mais certains ne voudraient rater cela pour rien au monde. Près de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), la tempête se déchaîne aussi sur les côtes. La plage a été interdite au public par mesure de sécurité. Dans les Pyrénées, plusieurs stations de ski ont fermé leurs remonte-pentes. Le vent a aussi occasionné de nombreuses coupures d'électricité.

