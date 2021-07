Inondations : un phénomène "exceptionnel" mais "un petit peu plus tardif que d'habitude", selon un météorologue

Ce type de phénomène survient habituellement "un peu plus en fin de printemps", explique Guillaume Ferry, directeur de la surveillance de la société Predict, filiale de Météo France.

Les inondations qui touchent jeudi 15 juillet l'est de la France ainsi que la Belgique et l'Allemagne relèvent d'un "phénomène qui peut arriver à cette saison, fin juin début juillet", a indiqué jeudi sur franceinfo Guillaume Ferry, directeur de la surveillance de la société Predict, filiale de Météo France. "On a connu des crues de la Seine il y a quatre ans, un petit peu du même ordre", indique-t-il.

Mais pour Guillaume Ferry, "ce qui est exceptionnel, c'est que c'est un petit peu plus tardif que d'habitude". Habituellement, c'est "un peu plus en fin de printemps. Là, c'est vraiment au cœur d'été". Mais ce sont les quantités de pluies qui sont "exceptionnelles", avec 200 à 250 mm en 24 heures.

"On est face à un phénomène qui dépasse les phénomènes historiques connus." Guillaume Ferry à franceinfo

Guillaume Ferry appelle les habitants des régions françaises concernées à "bien suivre les conseils qu'ordonnent les autorités locales", dans les secteurs les plus sensibles. "De très nombreux plans de sauvegarde sont déclenchés dans les différentes municipalités", notamment "dans le secteur de Chauvency, où des inondations importantes" sont en cours, ainsi que dans le bassin de l'Aisne amont, l'Oise amont, la Marne amont, ainsi qu'un peu plus au Sud en Franche-Comté, et dans l'Ain. En Alsace, "des ruissellements assez importants" sont également signalés.

Mais Guillaume Ferry assure que "les services de secours sont à pied d'œuvre. Les choses sont gérées et globalement sous contrôle". Il convient donc de "respecter les consignes, et rester en sécurité".