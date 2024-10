Inondations : le président des Jeunes Agriculteurs d’Eure-et-Loir demande des "dérogations" et des "ajustements" au gouvernement

"Il va falloir que le gouvernement et les pouvoirs publics s'adaptent aussi à la météo, au climat et qu'on ait des dérogations, des ajustements pour réussir à coller avec la réglementation", a déclaré dimanche 13 octobre sur franceinfo Sylvain Marcuard, le président des Jeunes Agriculteurs d’Eure-et-Loir, après les innondations des champs, des parcelles et des fermes ces derniers jours dans le département.

"Il y a une inquiétude : on sort d'une année catastrophique, les trésoreries sont très tendues, les morals sont très très bas." Sylvain Marcuard à franceinfo

"On est en train de faire l'état des lieux des différents dégâts sur les exploitations", a expliqué Sylvain Marcuard, citant notamment "les stocks d'engrais et de céréales qui prennent l'eau, donc il faut qu'on les sorte rapidement avant que ça commence à pourrir". "Si on voit encore aujourd'hui des flaques d'eau dans les parcelles, on peut presque faire une croix sur le colza", a également alerté l'agriculteur, qui se dit par ailleurs inquiet pour les semis de blés prévus au mois d'octobre.

Concernant les éleveurs, certains "ont du retirer leurs animaux de leurs pâtures, [...] ils avaient de l'eau jusqu'au ventre", a-t-il raconté. "Il faut qu'on arrive à s'adapter et qu'on fasse ça avec du bon sens", a-t-il conclu.