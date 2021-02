Inondations en Charente-Maritime : le pic de crue attendu lundi à Saintes

Le pic de la crue est attendu lundi à Saintes (Charente-Maritime), indique France Bleu La Rochelle dimanche 7 février. Le niveau du fleuve pourrait atteindre 6,20 mètres dimanche à 16 heures contre 6,05 mètres à 7 heures, prévoit Vigicrues.

En amont du fleuve, à Angoulème, le niveau de la crue devrait se stabiliser dans la journée de dimanche autour de 4,30 mètres contre 4,40 mètres dimanche matin.

Près de 2 000 habitations menacées

Vingt-deux communes sont concernées directement par les crues, dont 14 dans le secteur de Saintes. Au total, 2 000 habitations sont directement menacées par le phénomène. Le maire qualifiait samedi 6 février sur franceinfo cette crue historique : "la crue de 2021 est allée plus vite que celle de 1994".

La Charente et la Charente-Maritime restent placées en vigilance orange crues dimanche. Près de 142 pompiers sont sur place, dont 32 militaires. Ceux du secteur sont renforcés par des équipes de la Vendée, Dordogne, Creuse et Corrèze. Ils continuent d'aider les habitants à monter leurs meubles, sécurisent les rues et peuvent procéder à des évacuations. Au total, 159 habitants ont été évacués depuis le début de la crue.