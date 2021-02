Météo : le Lot-et-Garonne toujours en vigilance rouge aux crues, 17 départements en orange

La décrue de la Garonne s'amorce toutefois dans le secteur de Marmande (Lot-et-Garonne), le plus concerné.

Le Lot-et-Garonne reste en vigilance rouge, jeudi 4 février, dans le dernier bulletin de Météo France publié à 6 heures. Le Gers et la Haute-Garonne sortent de la liste des départements en vigilance orange crues, mais 17 autres départements sont toujours concernés par l'alerte, dans le sud-ouest, le nord et l'est de la France.

En voici la liste : Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Tarn-et-Garonne, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Saône-et-Loire.

Comme prévu, la décrue de la Garonne s'amorce jeudi matin à Marmande dans le Lot-et-Garonne, d'après le site Vigicrues. Après avoir atteint 10,20 mètres à minuit, le niveau de la Garonne est de 10,12 mètres à 5h15. Plus en aval, la Garonne continue de gonfler à Langon (en Gironde), elle est mesurée à 11,21 mètres à 5h55.

Une "nouvelle perturbation aborde l'ouest du pays et donne des précipitations modérées", souligne également Météo France. "Compte tenu de l'accumulation des précipitations sur le pays et des crues en cours consécutives", un bon nombre de cours d'eau sont donc placés en vigilance jaune ou orange. Il convient de consulter le site Vigicrues pour accéder à une information plus précise sur les cours d'eau concernés.