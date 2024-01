Inondations dans le Pas-de-Calais : "on sent vraiment le mécontentement qui monte chez les habitants", confie Benoît Roussel, maire d’Arques - (franceinfo)

Benoît Roussel, maire (PS) de la commune d’Arques (Pas-de-Calais), s’exprime dans le 19/20 info, lundi 1er janvier, alors que les inondations reprennent dans le département.

À Arques (Pas-de-Calais), le premier jour de l’année n’est "pas très gai", déplore Benoît Roussel, le maire (PS) de la commune. "Ce matin, dès 6 heures du matin, on a vu que l’eau avait déjà pris une rue du centre-ville. La Basse-Meldyck était sortie de son lit, qui est revenu toucher une rue de la commune qui avait été malheureusement touchée deux fois au mois de novembre", détaille-t-il.

Benoît Roussel "craint le pire"

L’édile espère que l’eau ne gagne pas les autres rues mais "craint le pire", puisque 25 mm de pluie sont annoncés dans la soirée, et 40 mm mardi 2 janvier. "Là, on sait que ça va réagir puisque dès lors qu’il pleut dans le secteur, les rivières sont gorgées d’eau, donc ça bouge", explique-t-il. Benoît Roussel prévoit de se mobiliser "avec le personnel communal" mardi pour prévoir la "possible montée des eaux".

"Il y a beaucoup de lassitude et on sent vraiment le mécontentement qui monte chez les habitants", observe enfin le maire de la commune. Sinistrés deux fois au mois de novembre, de nombreux Arquois n’ont toujours pas regagné leurs maisons.