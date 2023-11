Inondations dans le Pas-de-Calais : les pluies ont été moins fortes que prévu la nuit du vendredi 10 novembre, le pic attendu dans la journée

Le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge pluie-inondation jusqu'à 16 heures. Le département sera ensuite placé en vigilance orange jusqu'à 20 heures, selon Météo-France.

Temps de lecture : 2 min

Les pluies annoncées par Météo-France ont été moins fortes que prévu dans le Pas-de-Calais la nuit du vendredi 10 novembre, rapporte le reporter de France Bleu Nord à la cellule de crise de la préfecture du département. Par précaution, 19 résidents d'une maison de retraite ont été évacués et relogés dans la nuit à Nielles-lès-Bléquin. Une famille a également été évacuée à Clairmarais, dans le secteur de l'Aa.

"Sur les six dernières heures, on relève entre 5 et 15 millimètres essentiellement sur l'ouest des Hauts-de-France, portant les cumuls jusqu'à 40 millimètres sur les dernières 24 heures sur le Pas-de-Calais", indique Météo-France dans son dernier bulletin publié à 6 heures vendredi. "L'incertitude concerne essentiellement la localisation du pic de précipitations sur l'ensemble de l'épisode. Le scénario le plus probable est qu'il se produise sur le Pas-de-Calais, mais il n'est pas exclu qu'il impacte également la Somme ou la Seine-Maritime", ajoute l'organisme.

Trois fleuves restent en vigilance rouge pour crues

Le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge pluie-inondation jusqu'à 16 heures. Le département sera ensuite placé en vigilance orange jusqu'à 20 heures, indique Météo-France. Trois fleuves restent en vigilance rouge pour crues : la Liane, l'Aa et la Canche.

"Après une relative accalmie en milieu de nuit, les averses peuvent reprendre jusqu'en milieu d'après-midi sur le bassin de la Liane. Les réactions relevées ce jeudi et cette nuit de jeudi à vendredi sont bien plus faibles que celles observées en début de semaine", prévient Vigicrues. "Des débordements généralisés et dommageables sont encore possibles ce vendredi si les prévisions météorologiques les plus pessimistes se confirment."

Des "débordements dommageables" prévus en raison de "nouvelles pluies intenses"

Concernant l'Aa, Vigicrues alerte dans son bulletin vendredi sur le "risque d'une nouvelle crue importante à exceptionnelle, en fonction des pluies ce vendredi". "De nouvelles pluies intenses touchent le bassin depuis jeudi soir et vont se prolonger jusqu'à ce vendredi après-midi. Elles vont accentuer la crue en cours sur la Canche". Ainsi, "des débordements dommageables sont prévus" par Vigicrues.

Quatre autres départements sont en vigilance orange : le Nord pour crues et pluie-inondation, la Somme et la Seine-Maritime pour pluie-inondation et la Charente-Maritime pour crues.