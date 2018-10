Photo Hebdo : inondations, remaniement et danse avec le feu

France 2 revient sur les événements marquants de la semaine en photos. Une habitante découvre les dégâts après la crue sans précédent dans l'Aude. 14 personnes sont mortes, des dizaines de voitures ont été englouties et tout a été envahi par les eaux. Des dizaines de migrants honduriens ont, eux, traversé un fleuve au péril de leur vie. Ils fuient la misère et espèrent entrer aux États-Unis.

Au Canada, la légalisation du cannabis prend des allures de fête nationale. La traditionnelle feuille d'érable a été détrônée sur le drapeau et remplacée par celle de la plante.

Des photos souvenirs, des larmes et du feu

Au Vatican (Italie), les agents de sécurité du président sud-coréen n'ont pas oublié leur souvenir et ont posé en photo devant les célèbres gardes suisses. En Australie, Harry et Meghan ont été pris en photo avec un enfant, comme s'ils s’entraînaient déjà. Ils ont annoncé la grossesse de la jeune femme et les bookmakers placent déjà les paris sur le prénom. En France, l'ex-secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Delphine Gény-Stephann a quitté son poste en larmes. Enfin, en Chine, des hommes dansent pieds nus sur un brasier pour rendre hommage à leurs aînés.

