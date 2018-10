Le prince Harry et son épouse Meghan Markle attendent un bébé pour le printemps 2019

Un nouveau "royal baby" est en route ! Le prince Harry et son épouse Meghan Markle, mariés en mai, attendent un bébé prévu pour le printemps 2019, a annoncé lundi 15 octobre le palais de Kensington sur son compte Twitter. Le duc et la duchesse de Sussex se trouvent actuellement à Sydney, première étape d'une grande tournée de 16 jours dans le Pacifique qui doit les emmener dans les Fidji, les Tonga et la Nouvelle-Zélande, membres du Commonwealth.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk