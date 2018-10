Inondations dans l'Aude : comment venir en aide aux sinistrés ?

Il est possible de proposer des hébergements à des personnes dans le besoin ou de faire des dons à des associations.

Quand Inès se réveille, lundi 15 octobre à 6 heures du matin, elle est saisie d'effroi. Son village de Villegailhenc (Aude) est coupé en deux à cause des inondations. Sa maison, située dans la partie haute du village, a heureusement été épargnée par les eaux. Mais ce n'est pas le cas des habitants de la partie basse de la commune. Sur les 10 victimes des inondations, selon un bilan provisoire, deux résidaient à Villegailhenc. "Avec mes parents et des voisins, on est aussitôt allés voir si on pouvait aider les habitants du bas du village. Il y a beaucoup d'entraide et de solidarité ici", confie à franceinfo la lycéenne de 17 ans. Si, vous aussi, vous voulez aider, comment participer à ces actes de solidarité ? Franceinfo fait le point.

Offrir un coup de main via une plateforme

Le site shareentraide.org permet de proposer ses services en cas de grande catastrophe. Si vous habitez dans le secteur, vous pouvez passer par cette plateforme pour donner un coup de main aux opérations de nettoyage, voire pour héberger des particuliers sinistrés. Si vous habitez plus loin, la plateforme permet également de faire des dons, comme des vêtements par exemple. Sur le site, Nora se tient prête à "prêter des vêtements ou mettre à disposition une machine à laver ou préparer un repas. Ainsi que donner un coup de main cette semaine, le soir à partir de 17h30".

Donner à une association

Plusieurs associations sont aussi mobilisées pour secourir les personnes dans le besoin après ces inondations meurtrières. Ainsi, l'association Aude Solidarité s'est réactivée après ces événements, indique à franceinfo le département de l'Aude. Si vous souhaitez participer, elle reçoit les dons par chèque à l'adresse suivante :

Association Aude solidarité

Département de l'Aude

Allée Raymond Courrière

11 855 Carcassonne cedex 9

A noter que le Secours populaire a également lancé sur Twitter un appel aux dons.

Héberger des sinistrés chez vous

Depuis lundi matin, la ville de Bram, épargnée par les inondations et située à 25 minutes en voiture de Trèbes, a ouvert ses halles pour accueillir les personnes évacuées des villages alentour. Elle leur offre de la nourriture, de l'eau, ainsi que des jeux pour les enfants, comme l'a indiqué la commune à franceinfo.

La ville de Bram (Aude) héberge des sinistrés des inondations, le 15 octobre 2018. (VILLE DE BRAM)

Elle met surtout en relation ces sinistrés avec des particuliers qui peuvent les héberger chez eux. Si vous habitez dans le secteur et que vous avez des couchages disponibles, vous pouvez appeler directement la mairie de Bram au : 04 68 76 10 75.