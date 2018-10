Inondations dans l'Aude : 50 retraités d'un EHPAD ont échappé aux eaux

On les appelle "les rescapés de Saint-Hilaire". Les personnes âgées de l'EHPAD de la ville située dans l'Aude, ont toutes échappé et sont ressorties saines et sauves de la montée des eaux. Les chambres de la maison de retraite ont vu l'eau monter jusqu'à 80 cm, de quoi craindre pour la vie de la cinquantaine de pensionnaires, heureusement évacués à temps. "Personnellement je n'ai pas encore réalisé", avoue Andrée, relogée depuis.

"Tu te demandes ce qui arrive"

"Quand vous voyez arriver dans votre chambre une loupiotte, en vous disant : 'Ne bougez pas, nous sommes inondés, restez dans votre lit', tu te demandes ce qui arrive", confie Andrée. "J'étais naufragé. Mais enfin je n'ai pas perdu les pédales quand même. Je vais vers 96 ans", tient à préciser Louis Bringuier, lui aussi pensionnaire et rescapé de l'EHPAD de Saint-Hilaire.

