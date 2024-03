Indre : "Les choses s'arrangent et nous sommes en train de nettoyer et de constater les dégâts", confie le maire de Bélâbre touchée par des inondations

"Les choses s'arrangent et nous sommes en train de nettoyer et de constater les dégâts, la rivière a regagné son lit et les équipes ont passé du temps à aller voir les habitants", a réagi dimanche 31 mars Laurent Laroche, maire de Bélâbre dans l'Indre en vigilance orange crues. Dans cette commune située à une cinquantaine de kilomètres de Châteauroux, il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de pluie. La rivière Anglin avait débordé après ces fortes pluies à Bélâbre où vivent mille habitants.

Ce qui est arrivé "c'est assez rare et j'ai pu me rendre compte de l'ampleur de la catastrophe, de l'eau jusqu'à 1m50, 1m80 dans les maisons, des gens qui ont tout perdu, les appareils électro-ménagers, les lits, plus rien pour vivre au quotidien. Il y a des maisons qui doivent être complètement vidées. C'est assez impressionnant", reconnaît Laurent Laroche.

"Dès mardi je vais demander au préfet de l'Indre de classer ma commune en état de catastrophe naturelle et d'accélérer les procédures qui sont parfois un peu longues avec les assureurs". Laurent Laroche, maire de Bélâbre franceinfo

Maintenant, "il faut gérer cet après-catastrophe, je n'ai jamais vu ça, il faut remonter à 1908 pour retrouver une crue importante supérieure à celle-ci, c'est vraiment une catastrophe d'ampleur", a-t-il ajouté. "Je souhaite que la préfecture mette en place une commission qui va nous permettre d'améliorer ou pour certains de mieux rédiger leurs plans communaux de sauvegarde. Il faut mieux se préparer, même si aujourd'hui on ne déplore aucune victime grâce à l'efficacité des services de secours, de l'équipe municipale pour essayer de reloger les gens".