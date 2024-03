Météo France maintient dimanche 31 mars, dans son dernier bilan, la vigilance rouge pour crues en Indre-et-Loire et dans la Vienne. 40 à 60 mm d'eau sont tombés dans les deux départements, ce qui représente 20 à 30 jours de précipitations, affirme Vigicrues à franceinfo.

Vigicrues explique que la décrue sera lente en raison des nouvelles pluies attendues dans la nuit de dimanche à lundi. Par ailleurs, quatre départements (Charente, Charente-Maritime, Gironde, Dordogne) sont également maintenus en vigilance orange pour crues.

Un kayakiste porté disparu en Haute-Vienne

Les secours sont toujours à la recherche d'un kayakiste, aperçu en difficulté sur la Vienne, au niveau de Saint-Priest-sous-Aixe, à une dizaine de kilomètres de Limoges. D'importants moyens de secours étaient déployés samedi. Suspendues samedi soir, les recherches ont repris ce dimanche, affirme la préfecture à France Bleu Limousin. Pour le reste, la situation est désormais sous contrôle ce dimanche matin, où 43 personnes ont été évacuées samedi, notamment à Magnac-Laval.

Une crue centennale attendue en Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire, deux cours d'eau sont en crue depuis samedi : la Vienne et la Creuse qui doivent atteindre leur pic ce dimanche matin. La préfecture annonce à France Bleu Touraine qu'une crue centennale est attendue dans le département. Le niveau risque d'approcher celui constaté en 1913 avec des pics attendus à plus de 7 mètres aux alentours de 11h à Descartes et au-dessus de 5 mètres à Chinon vers 20h, précise la préfecture sur X (ex-Twitter). Selon Vigicrues, la dernière fois que la Vienne a atteint un tel niveau à Descartes remonte à 1923.

À Descartes (Indre-et-Loire), le niveau de la Creuse a dépassé les sept mètres (Virginie Vandeville / RADIO FRANCE)

Dans un point de situation en date de samedi soir, la préfecture d'Indre-et-Loire, indiquait que "34 communes [étaient] concernées par la crue". Les autorités invitent donc à la vigilance dans cette zone de 50 kilomètres de Chambon à Candes-Saint-Martin, en passant par Chinon - zone dans laquelle vivent environ 5 000 habitants.

🔴Alerte | Vigilance crue rouge |

Le département d’Indre-et-Loire est toujours placé en vigilance crue rouge pour les tronçons de la Vienne tourangelle et de la Creuse sur le secteur Bec des Deux Eaux. Les services de l’État et les collectivités restent mobilisés.



Les pics de la… pic.twitter.com/25GagRHX0B — Préfet d'Indre-et-Loire (@Prefet37) March 31, 2024

Ce dimanche matin, une partie de la commune de Nouâtre est inondée, constate la reporter de France Bleu Touraine sur place. Face à la montée des eaux, l'Ehpad de l'Île-Bouchard, près de Chinon, a été évacué samedi soir et 90 résidents ont été transférés dans des établissements de Tours et de Loches, sur décision de l'Agence régionale de Santé. À Chinon, la situation est sous contrôle ce dimanche où le niveau de la Vienne atteint 4,80 mètres, ce qui est en-dessous des prévisions de Vigicrues et de la dernière montée des eaux survenue au début du mois de mars, rapporte le reporter de France Inter sur place.

Dans la Vienne, le niveau de la Creuse continue de monter

Dans la Vienne, la décrue de la Gartempe, au sud du département, se poursuit ce dimanche matin, alors que la Creuse continue de voir son niveau monter autour de La Roche-Posay, Angles-sur-l'Anglin ou encore Buxeuil, selon les informations de France Bleu Poitou. Ce dimanche à 7h, à Leugny, la préfecture constate que le niveau de la Vienne atteint "7,12 mètres ce dimanche matin", contre "5,95 mètres samedi à 23h" et même "2 mètres habituellement".

À La Roche-Posay, où plusieurs habitations sont inondées, la rivière La Creuse a atteint les 6,78 mètres, dépassant ainsi la crue de 1982 (6,45m). "On n'a jamais vu ça, c'est la première fois qu'on voit une chose pareille", réagit au micro de France Bleu Poitou Jean-Claude Boblin, conseiller municipal. Une vingtaine d'habitants ont dû être évacués en raison de la montée des eaux, selon la reporter de France Bleu Poitou sur place.

À #LaRochePosay La Creuse a dépassé les 6m70 au petit jour, bien loin des 6m45 de la crue de 1982. Jean Claude

Boblin est conseiller municipal. pic.twitter.com/yRO1llagXF — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) March 31, 2024

Plus d'une centaine de pompiers et de gendarmes ont été mobilisés samedi pour faire face aux intempéries. Des renforts venant de départements voisins sont attendus dans la journée. En raison des crues, plusieurs routes ont été coupées entre Chauvigny et Bonneuil-Matours et une quarantaine de foyers évacués dans le département. Des stations de pompage ont été inondées dans les environs de La Trimouille, dans le sud-est de la Vienne. Les autorités recommandent donc aux habitants de ne plus boire l'eau du robinet dans huit communes. Des distributions d'eau en bouteille sont mises en place, précise France Bleu Poitou.