Guadeloupe : le ministre des Outre-mer dépêché dans l'archipel face aux dégâts de la tempête Fiona

Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, est arrivé mercredi 21 septembre en Guadeloupe. A sa sortie de l'avion, il a exprimé le "soutien du gouvernement" à la région, face aux problèmes "d'eau, de routes, de relogement" qui se posent encore, quatre jours après le passage de la tempête Fiona.

La dépression, qui a depuis été classée en ouragan et a fait d'importants dégâts à Porto Rico, a éprouvé la Guadeloupe durant le week-end. Les vents violents, les pluies diluviennes et les inondations ont fait un mort et endommagé plusieurs axes routiers. Mercredi, près de 60 000 clients (particuliers ou entreprises) étaient toujours privés d'eau, en raison des dégâts importants sur des installations du réseau. Le centre hospitalier de Basse-Terre a notamment averti que ces coupures compromettaient son bon fonctionnement et la continuité des soins.

Un avion et 40 renforts apportant "une machine capable de potabiliser l'eau des rivières" devaient arriver mercredi soir afin de pallier les manques dans les zones les plus touchées, a annoncé le ministre. Il a également promis que l'arrêté de catastrophe naturelle serait publié "avant samedi".