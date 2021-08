États-Unis : les ravages de l'ouragan Ida

En Louisiane (États-Unis), l'ouragan Ida a tout emporté sur son passage. Des toits ont été arrachés par la force des rafales de vent allant jusqu'à 240 km/h ou encore des arbres déracinés. "Tout le monde va bien, Dieu merci. C'est une bénédiction qu'il soit tombé sur le côté, plutôt qu'en plein milieu, parce que c'est là que se trouvent les chambres de mon fils et de ma femme", explique un habitant à propos d'un arbre qui vient de s'abattre sur sa maison. Avec le vent, des pluies torrentielles déferlent sur la Louisiane et la montée des eaux fait de nombreux dégâts en bord de mer.

L'ouragan rétrogradé en tempête tropicale

Mais Ida touche également l'État du Mississippi (États-Unis) où une église a été totalement détruite. 5 000 secouristes sont mobilisés depuis lundi 30 août au matin, alors que l'ouragan a été rétrogradé en tempête tropicale. Il rappelle les douloureux souvenirs de l'ouragan Katrina qui avait causé plus de 1 800 victimes. "On peut dire que tout a changé depuis 2005 et depuis Katrina. Le gouvernement américain a dépensé 14,5 milliards de dollars en travaux. Il a construit de nouvelles digues, il a installé de nouvelles pompes et il a aussi créé tout un système de drainage. À l'est de la ville, une barrière a été édifiée, elle fait 210 kilomètres et elle peut résister à une vague submersible de plus de 9 mètres", explique la journaliste Agnès Vahramian depuis la Louisiane pour le journal de 23h.