États-Unis : au moins six morts après le passage de l'ouragan Laura

N. Coadou, C. Gindre

Toutes les vitres d'une tour ont été soufflées. Dans le sud des États-Unis, l'ouragan Laura a fait d'impressionnants dégâts. Des paysages de destruction après des rafales à plus de 240 km/h. Une usine de produits chimiques brûle depuis 24 heures. Face aux émissions de chlore, la population a été appelée à se calfeutrer chez elle. C'est la pus grosse tempête depuis 50 ans dans la région. Au moins six personnes ont perdu la vie, dont quatre à cause de la chute des arbres sur leurs maisons.

1,5 million de personnes évacuées

"On a eu d'énormes dégâts mais ça aurait pu être pire, l'arbre n'est tombé que sur une partie de la maison", se rassure comme il peut un habitant. 24 heures après son passage, l'ouragan de catégorie 4 a été rétrogradé en tempête tropicale, mais à Lake Charles (Louisiane), sans eau ni électricité, le travail des habitants ne fait que commencer. Dans l'Etat voisin du Texas, de nombreux arbres ont détruit les maisons. Au total, 1,5 million de personnes ont été évacuées. Donald Trump a indiqué qu'il se rendrait sur place.