Episode neigeux : 170 000 foyers toujours privés d'électricité samedi matin

Plus de 2 200 techniciens d'Enedis et d'entreprises partenaires sont mobilisés.

Une soirée et une nuit sans électricité pour des milliers d'habitants de la vallée du Rhône. Samedi 16 novembre à 9 heures, 170 000 foyers étaient toujours privés d’électricité, principalement dans la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, le Rhône et la Loire.

L'électricité a été rétablie pour près de la moitié des 330 000 foyers touchés par l'épisode neigeux débuté jeudi matin. La mobilisation de quelque 2 200 techniciens d'Enedis et d'entreprises partenaires de travaux est toujours en cours, malgré des conditions météorologiques qui compliquent l'accès aux ouvrages.

Ne jamais toucher une ligne à terre

"Grâce à l’intervention des services de l’Etat, des gendarmes et des collectivités locales, il a été rendu possible de débloquer un certain nombre de voies d’accès pour nos équipes d’urgence, nos engins et nos matériels", a indiqué le fournisseur d'électricité. Enedis a également précisé que 650 groupes électrogènes étaient en cours d’installation ou d’acheminement depuis ses plateformes logistiques.

Les consignes de sécurité ont été rappelées : ne jamais toucher une ligne à terre, signaler toute situation dangereuse auprès d'Enedis (09 726 750 XX, XX correspondant au numéro du département), couper le disjoncteur en cas d'usage d'un groupe électrogène individuel.