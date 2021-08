Environnement : la responsabilité de l’homme dans le changement climatique pointée du doigt selon un rapport

Des inondations dans le Tennessee (États-Unis), des orages dans le sud de la France, des pluies diluviennes en Allemagne et en Belgique… De nombreux phénomènes climatiques hors normes ont eu lieu cet été. Toutes ces images ont choqué et le 24 août, WWA a publié un rapport sans équivoque. La responsabilité de l’homme dans les intempéries est avérée. "Le changement climatique a accru la probabilité mais également l’intensité des événements de juillet", peut-on lire dans le texte. Le risque d’intempéries est multiplié par neuf, et la quantité de pluie sur une journée est en hausse de 19%.

Urgence absolue

"Il faut multiplier par cinq les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris", explique Jean Jouzel, climatologue, qui, comme de nombreux experts, tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme. "Il y a deux choses. D’abord, une variabilité climatique naturelle, qui fait qu’on a toujours connu des crues extrêmes, que ce soit sur la Seine, en Allemagne sur le Danube. On a déjà connu des événements majeurs dans le monde, de manière variable. Ce que l’on voit aujourd’hui, ce sont de nouveaux épisodes, de nouvelles signatures de phénomènes extrêmes. Les inondations rapides en Allemagne, avec au départ des petits cours d’eau. Ce sont des phénomènes que l’on a l’habitude de voir en Méditerranée, pas en Allemagne", décrypte Emma Haziza, hydrologue et invitée dans le 23h de franceinfo.