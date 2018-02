EN IMAGES. Une vague de froid s'abat sur l'Europe

Le phénomène de froid glacial qui touche le continent européen devrait s'accentuer mardi.

L'Europe grelotte sous un froid sibérien et devrait connaître l'une de ses pires journées, mardi 27 février. Dix personnes ont trouvé la mort depuis trois jours. En France, les températures glaciales, accentuées par un vent de nord-est, devraient descendre à -10°C (avec un ressenti de -18°C). A Rome, une mince pellicule de neige a recouvert les rues – une première depuis six ans – avant de fondre. Les écoles sont restées fermées.

ll fait -7°C à Sofia (Bulgarie) et les services météorologiques ont émis une alerte générale orange, voire rouge – le niveau maximum – pour deux régions du Sud voisines de la Grèce, celles de Smolyan et Kardjali. La neige affecte également l'est de l'Angleterre et les services météo ont émis des alertes jusqu'à mercredi inclus.