DIRECT. Vague de froid : 68 départements toujours concernés par le plan "Grand froid"

Ce qu'il faut savoir

Les températures sont glaciales. Le phénomène "Moscou-Paris" et son froid intense ont obligé les autorités à activer le plan "Grand froid" dans 68 départements, mardi 27 février. Les températures sont particulièrement basses : jusqu'à -7°C dans la nuit à Strasbourg et Lyon, -6°C à Lille et Toulouse, -5°C à Paris et Bordeaux et même -9°C à Clermont-Ferrand. Les maximales n'excéderont pas -4°C à 0°C en plaine. Suivez la situation dans notre direct.

68 départements ont activé le plan "Grand froid". C'est une procédure exceptionnelle pour l'hébergement des sans-abri. Concrètement, les maraudes sont intensifiées, les équipes du 115 sont renforcées, les heures d’ouverture des centres d'accueil de jour et de nuit sont rallongées et des places supplémentaires sont ouvertes. Au total, 5 344 places supplémentaires ont été débloquées, dont 1 751 à Paris.

Des gelées matinales généralisées. Voici les températures mardi matin : -4 à -8°C en général dans les terres, -8 à -12°C sur les hauteurs, -1 à -4°C jusqu'en bord de mer. Excepté sur la bordure méditerranéenne où l'on prévoit des maximales de 2 à 5°C, et de la Bretagne au Sud-Ouest avec 1 à 3°C, il n'y aura pas de dégel en journée : les températures n'excéderont pas -4 à 0°C en plaine.

Trois morts à cause du froid. Un sans-abri de 35 ans est mort dimanche à Valence (Drôme), un homme de 62 ans est décédé vendredi dans sa cabane d'un bois des Yvelines, et un SDF de 53 ans a été découvert sans vie lundi après-midi à Grésy-sur-Aix (Savoie).